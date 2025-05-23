На матч РПЛ назначен судья, которого нет в списке. Это легитимно?

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на встречи 30-го тура чемпионата России. В бригаду арбитров, которая будет работать 24 мая на матче «Факел» — «Крылья Советов», вошел Иван Сараев, не включенный в список видеоассистентов на сезон-2024/25.

В этом чемпионате он 10 раз работал резервным на играх РПЛ. Но ему впервые доверили выполнение обязанностей ассистента видеоарбитра (АВАР).

При этом Сараева нет в официальном списке, утвержденном постановлением бюро исполкома РФС номер 310 от 12 июля 2024 года. В нем 38 видеоарбитров (ВАР) и 23 АВАР, допущенных к обслуживанию матчей соревнований под эгидой РФС с использованием системы ВАР на сезон-2024/25. Фамилия петербуржца среди них не указана. Он есть только в обычном списке рефери первой лиги.

Никаких других официальных перечней ВАР и АВАР не публиковалось. Тогда каким образом назначен Сараев? Насколько это легитимно?

Любопытно, что на игре в Воронеже между «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов» будет работать резервный из... Самары.