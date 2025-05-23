Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч с «Акроном»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не полетит с командой в Самару на матч с «Акроном», сообщает «Чемпионат». Источники «СЭ» подтвердили эту информацию.
После матча 29-го тура РПЛ Тикнизян дал интервью, которое вызвало широкий общественный резонанс. В этом интервью он выразил недовольство своим положением в команде, использовав резкие слова. Тикнизян также обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его этим летом.
До этого в СМИ появилась новость о том, что Тикнизяна отстранили от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за этих высказываний. Главный тренер команды Михаил Галактионов не подтвердил эту информацию.
Источник: Чемпионат
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|
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|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|52
|
5
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|6
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|51
|
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|
7
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|9
|9
|51-40
|45
|
8
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|10
|9
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|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|8
|9
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|25-32
|33
|
11
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|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
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|22
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
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|1 : 2
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|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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