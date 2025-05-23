Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч с «Акроном»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не полетит с командой в Самару на матч с «Акроном», сообщает «Чемпионат». Источники «СЭ» подтвердили эту информацию.

После матча 29-го тура РПЛ Тикнизян дал интервью, которое вызвало широкий общественный резонанс. В этом интервью он выразил недовольство своим положением в команде, использовав резкие слова. Тикнизян также обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его этим летом.

До этого в СМИ появилась новость о том, что Тикнизяна отстранили от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за этих высказываний. Главный тренер команды Михаил Галактионов не подтвердил эту информацию.