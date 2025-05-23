На матч РПЛ назначен судья, два года не работавший ВАРом

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) объявил судей, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России. В список вошел Анатолий Жабченко — ему доверили обслуживать игру «Акрон» — «Локомотив» в качестве видеоарбитра (ВАР).

Это произошло впервые за два года при новом руководителе ДСИ. В последний раз Жабченко выполнял функции ВАР в РПЛ 7 мая 2023-го во время игры ЦСКА — «Оренбург» (2:1). В дальнейшем в ходе двух чемпионатов ему 21 раз доверили работать резервным и однажды, в августе 2023-го, АВАРом.

В первой лиге он был один раз назначен видеоарбитром на недавний матч 31-го тура «Родина» — «Урал» (3:2), завершившийся громким судейским скандалом.

Интересно, что Жабченко попал в список видеоассистентов, утвержденный в июле прошлого года решением бюро исполкома, но его фамилия была исключена из того же списка в новости, опубликованной 18 июля 2024-го на сайте РФС. В ней в числе ВАР значатся уже не 38 человек, а 37. Так оставили тогда Жабченко видеоарбитром или нет?