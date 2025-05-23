В честь столетия «Зенита» создан уникальный арт-объект
Мурал размером 12х20 метров будет представлен на проекте «Win City — городе в Зените». Он станетсимволом преемственности времен в истории клуба: это и зеркало, показывающее настоящее, и окно, сквозь которое можно заглянуть в прошлое или будущее, сообщает официальный сайт «Зенита».
Главный элемент мурала — собирательный образ футболиста «Зенита» в ретроформе, объединяющей сразу несколько эпох, от начала начал и «Сталинца» до конца 1970-х годов. За его спиной — узнаваемые петербургские доминанты: Медный всадник, Петропавловская крепость, Ростральная колонна, Дворцовый мост, «Лахта Центр» как символ нового Петербурга и сине-бело-голубое небо лучшего города мира. Под ногами игрока, взмывшего в воздух и победно вскинувшего вверх левую руку, — Нева, юбилейный шеврон и футбольный мяч.
Витраж обрамлен арочной композицией, в которой угадываются важные составляющие культурного кода «Зенита» и Петербурга: кораблик с прежней эмблемы клуба, грифоны Банковского моста, чемпионские кубки, «Газпром Арена». В основании мурала находится название посвященной юбилею выставки «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», а венчают арт-объект две золотые звезды и имя всего проекта — «Win City — город в Зените».
За создание этого произведения искусства отвечал яркий и самобытный художник Миша Либерти. Номинант Первой Московской Арт-премии и премии Pulse Art Prize и член Творческого союза художников России, он приобрел знаменитость благодаря публичным художественным проектам на экологические и социальные темы. Витражная стилистика — один из его фирменных приемов.
Открытие «Win City — города в Зените» состоится 25 мая в 14.00 в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Гостей ждет музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52 и «Танцы Минус». Вход свободный.
Также в программе — трансляция Матча легенд при поддержке Winline, встреча с игроками основного состава и звездными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие получат возможность выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.
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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799, ОГРН 1027810329095, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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|Краснодар
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2
|Спартак
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3
|Динамо
|9
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|14-8
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4
|ЦСКА
|9
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|15-9
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
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|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
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