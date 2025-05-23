В честь столетия «Зенита» создан уникальный арт-объект

Мурал размером 12х20 метров будет представлен на проекте «Win City — городе в Зените». Он станетсимволом преемственности времен в истории клуба: это и зеркало, показывающее настоящее, и окно, сквозь которое можно заглянуть в прошлое или будущее, сообщает официальный сайт «Зенита».

Главный элемент мурала — собирательный образ футболиста «Зенита» в ретроформе, объединяющей сразу несколько эпох, от начала начал и «Сталинца» до конца 1970-х годов. За его спиной — узнаваемые петербургские доминанты: Медный всадник, Петропавловская крепость, Ростральная колонна, Дворцовый мост, «Лахта Центр» как символ нового Петербурга и сине-бело-голубое небо лучшего города мира. Под ногами игрока, взмывшего в воздух и победно вскинувшего вверх левую руку, — Нева, юбилейный шеврон и футбольный мяч.

Фото ФК «Зенит»

Витраж обрамлен арочной композицией, в которой угадываются важные составляющие культурного кода «Зенита» и Петербурга: кораблик с прежней эмблемы клуба, грифоны Банковского моста, чемпионские кубки, «Газпром Арена». В основании мурала находится название посвященной юбилею выставки «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», а венчают арт-объект две золотые звезды и имя всего проекта — «Win City — город в Зените».

За создание этого произведения искусства отвечал яркий и самобытный художник Миша Либерти. Номинант Первой Московской Арт-премии и премии Pulse Art Prize и член Творческого союза художников России, он приобрел знаменитость благодаря публичным художественным проектам на экологические и социальные темы. Витражная стилистика — один из его фирменных приемов.

Открытие «Win City — города в Зените» состоится 25 мая в 14.00 в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Гостей ждет музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52 и «Танцы Минус». Вход свободный.

Также в программе — трансляция Матча легенд при поддержке Winline, встреча с игроками основного состава и звездными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие получат возможность выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.