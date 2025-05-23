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В честь столетия «Зенита» создан уникальный арт-объект

Мурал размером 12х20 метров будет представлен на проекте «Win City — городе в Зените». Он станетсимволом преемственности времен в истории клуба: это и зеркало, показывающее настоящее, и окно, сквозь которое можно заглянуть в прошлое или будущее, сообщает официальный сайт «Зенита».

Главный элемент мурала — собирательный образ футболиста «Зенита» в ретроформе, объединяющей сразу несколько эпох, от начала начал и «Сталинца» до конца 1970-х годов. За его спиной — узнаваемые петербургские доминанты: Медный всадник, Петропавловская крепость, Ростральная колонна, Дворцовый мост, «Лахта Центр» как символ нового Петербурга и сине-бело-голубое небо лучшего города мира. Под ногами игрока, взмывшего в воздух и победно вскинувшего вверх левую руку, — Нева, юбилейный шеврон и футбольный мяч.

Фото ФК «Зенит»

Витраж обрамлен арочной композицией, в которой угадываются важные составляющие культурного кода «Зенита» и Петербурга: кораблик с прежней эмблемы клуба, грифоны Банковского моста, чемпионские кубки, «Газпром Арена». В основании мурала находится название посвященной юбилею выставки «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», а венчают арт-объект две золотые звезды и имя всего проекта — «Win City — город в Зените».

За создание этого произведения искусства отвечал яркий и самобытный художник Миша Либерти. Номинант Первой Московской Арт-премии и премии Pulse Art Prize и член Творческого союза художников России, он приобрел знаменитость благодаря публичным художественным проектам на экологические и социальные темы. Витражная стилистика — один из его фирменных приемов.

Открытие «Win City — города в Зените» состоится 25 мая в 14.00 в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Гостей ждет музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52 и «Танцы Минус». Вход свободный.

Также в программе — трансляция Матча легенд при поддержке Winline, встреча с игроками основного состава и звездными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие получат возможность выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799, ОГРН 1027810329095, г. Санкт-Петербург,  ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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