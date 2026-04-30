На матч ЦСКА — «Зенит» назначены судьи с серьезными ошибками в играх этих команд

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 28-го тура чемпионата России. Удивил выбор рефери на одну из главных игр весны, между ЦСКА и «Зенитом»: ее будет обслуживать бригада, в которую помимо арбитра Инала Танашева вошли ВАР Павел Кукуян и АВАР Роман Галимов.

Дело в том, что Кукуян и Галимов выполняли те же функции в ходе встречи 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1). Она получилась максимально скандальной, а видеоассистенты не исправили как минимум одну ошибку судьи Рафаэля Шафеева, который в конце матча не назначил пенальти в ворота краснодарцев. Кроме того, тогда был удален Джон Кордоба, но это решение было официально поддержано. ВАР и АВАР после той игры были надолго отстранены. А возвращался Кукуян к судейству в чемпионате через назначение резервным.

18 марта эти же рефери работали на кубковой игре «Зенит» — «Динамо» Мх (1:0), когда гости были ошибочно наказаны пенальти, который принес победу зенитовцам. Кукуян был судьей, Галимов — АВАРом. После этого их обоих наказали — надолго отстранили.

И вот неожиданно Кукуяна снова назначили в РПЛ на матч с участием ЦСКА — впервые после августовского скандала. И в пару ему снова дали Галимова.

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