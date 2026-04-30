Ивелин Попов может стать гражданином РФ

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» высказался о возможности получить российский паспорт.

— С какими эмоциями сейчас вспоминаете о жизни в России?

— Мне было очень хорошо. Десять лет прожил с семьей, играл в пяти городах. Мы чувствовали себя комфортно, поэтому остались только теплые воспоминания.

Самое большое богатство — в том, что мои дети говорят на русском языке без акцента. Благодаря учителям в школе и детских садах.

— У них есть российский паспорт?

— Они родились в Болгарии, но мы легко можем получить российский паспорт или вид на жительство. Сын прожил в России семь-восемь лет, дочка — пять. Никаких проблем.

— А вы?

— Я мог получить паспорт, но что-то не срослось. Документы сдавал, у меня все готово. Так что, если захочу, могу получить паспорт РФ.

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max