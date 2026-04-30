Попов — Массалыге: «Весь бензин из «Газпрома». Тогда свет тоже можно не включать»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о вождении в России.

— Вы сами ездили за рулем в России?

— Нормально, никаких проблем.

— Часто останавливали?

— Иногда проверяли документы. За десять лет — раз десять, может. Но я в принципе не нарушал, всегда слежу за дорогой. Меня часто узнавали, всегда желали удачи после того, как понимали, кто перед ними.

— Недавно футболист «Спартака» Массалыга сказал, что принципиально не будет заправляться на «Газпроме», потому что это спонсор «Зенита».

— Все знают, что весь бензин из «Газпрома», а они просто отдают его другим заправкам. Бензин везде один и тот же. Так что его слова — перебор. Многие игроки хотят показаться верными перед болельщиками. Но «Газпром» же есть везде: в России, СНГ, в Европе. Не заправляться в других местах, что ли? Практически весь бензин оттуда! Если так мыслить, то и свет можно не включать, если его дает «Газпром». Футбольные вопросы надо решать на поле.

Ранее футболист «Спартака» Никита Массалыга заявил, что не будет заправляться на «Газпроме».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max