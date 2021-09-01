На матче восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак», как и на играх сборной России в Москве в начале сентября, будет увеличен процент допуска зрителей. Планка лимита числа болельщиков на стадионе армейцев поднимется до 30 процентов от вместимости «ВЭБ Арены», ориентировочно это 10 тысяч мест. Игра пройдет в туре, намеченном на выходные 18-19 сентября (точную дату всех игр осени РПЛ пока не назвала).

Как стало известно «СЭ», допуск зрителей на матчи сборной России и на ближайшее дерби ЦСКА — «Спартак» стал возможен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Именно Орешкин стал одним из ключевых людей в решении данного вопроса.

Напомним, посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Есть три варианта: 500-1000, 1000-3000 и от 3000 и более зрителей. Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек.

1 сентября сборная России проведет в «Лужниках» матч отборочного турнира с Хорватией, и РФС согласовал с Роспотребнадзором допуск более 20 тысяч зрителей вместо заявленных ранее трех. Доступ на дополнительно выделенные места получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом болельщики. 7 сентября россияне примут Мальту на стадионе «Спартака» — «Открытие Банк Арена».