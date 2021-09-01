На дерби ЦСКА — «Спартак» увеличат процент допуска болельщиков
На матче восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак», как и на играх сборной России в Москве в начале сентября, будет увеличен процент допуска зрителей. Планка лимита числа болельщиков на стадионе армейцев поднимется до 30 процентов от вместимости «ВЭБ Арены», ориентировочно это 10 тысяч мест. Игра пройдет в туре, намеченном на выходные 18-19 сентября (точную дату всех игр осени РПЛ пока не назвала).
Как стало известно «СЭ», допуск зрителей на матчи сборной России и на ближайшее дерби ЦСКА — «Спартак» стал возможен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Именно Орешкин стал одним из ключевых людей в решении данного вопроса.
Напомним, посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Есть три варианта: 500-1000, 1000-3000 и от 3000 и более зрителей. Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек.
1 сентября сборная России проведет в «Лужниках» матч отборочного турнира с Хорватией, и РФС согласовал с Роспотребнадзором допуск более 20 тысяч зрителей вместо заявленных ранее трех. Доступ на дополнительно выделенные места получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом болельщики. 7 сентября россияне примут Мальту на стадионе «Спартака» — «Открытие Банк Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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