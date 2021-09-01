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На дерби ЦСКА — «Спартак» увеличат процент допуска болельщиков

09:00
Болельщики на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На матче восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак», как и на играх сборной России в Москве в начале сентября, будет увеличен процент допуска зрителей. Планка лимита числа болельщиков на стадионе армейцев поднимется до 30 процентов от вместимости «ВЭБ Арены», ориентировочно это 10 тысяч мест. Игра пройдет в туре, намеченном на выходные 18-19 сентября (точную дату всех игр осени РПЛ пока не назвала).

Как стало известно «СЭ», допуск зрителей на матчи сборной России и на ближайшее дерби ЦСКА — «Спартак» стал возможен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Именно Орешкин стал одним из ключевых людей в решении данного вопроса.

Напомним, посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Есть три варианта: 500-1000, 1000-3000 и от 3000 и более зрителей. Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек.

1 сентября сборная России проведет в «Лужниках» матч отборочного турнира с Хорватией, и РФС согласовал с Роспотребнадзором допуск более 20 тысяч зрителей вместо заявленных ранее трех. Доступ на дополнительно выделенные места получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом болельщики. 7 сентября россияне примут Мальту на стадионе «Спартака» — «Открытие Банк Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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