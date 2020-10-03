Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) назвал игру красно-белых очень хорошей.

— Идут ли переговоры о продлении контракта Тедеско?

— Давайте мы доживем хотя бы до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, все сидим в одной лодке и гребем в одну сторону. Это самое главное.

— С Тедеско «Спартак» уже играет вничью с «Зенитом», показывает нормальный футбол, мы видим игру в короткий пас. Какие должны быть засечки, чтобы контракт с ним был продлен?

— Мне кажется, что игра очень хорошая. Видно, что команда прогрессирует. Это все внутренняя кухня, ее неправильно выносить в общественное поле. Такие вещи должны делаться в тишине. Я вижу, какой он большой специалист и человек. Все качества у него достойные.

— На предматчевой пресс-конференции он был максимально грустный.

— Видимо, это было перед дерби. Возможно, сегодня уже получше, хотя вряд ли он доволен, что мы не смогли победить. (Артем Калинин)