Мурилу заявил, что скоро начнет брать уроки русского языка

Защитник "Локомотива" Мурилу заявил, что ему повезло оказаться в московской команде, и что многому научился у Ведрана Чорлуки.

– Вы играете в паре с Чорлукой. Как он вам помогает?

– Он много помогает, пусть мы и говорим на разных языках. Я всегда смотрю за тем, как он действует на поле. Так и учусь. Чорлука очень опытный защитник. Мне повезло, что оказался в команде с такими мастерами.

– Как идет адаптация в новой стране?

– Тяжело, тем более не знаю языка. Но мне все помогают в команде. И много общаются со мной, шутят, даже несмотря на то, что мы не очень друг друга понимаем. Кстати, скоро буду брать уроки русского и английского. Я уже выучил базовые слова: лево, право, давай. (Юлия Яковлева, Константин Колмаков)

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