Александр Соболев: «Хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за свое удаление в первом тайме матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:1).
— Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что больше матчей дисквалификации дадут?
— А почему мне должны дать? Кинул перчатки — просто было жарко.
— Что думаешь об акции болельщиков?
— Как написал наш клуб: «Наши болельщики — это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать.
— «Спартак» будет обращаться в ЭСК...
— Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никому конкретно. Мешкову не собираюсь ничего говорить. Если удалил, то есть смысл что-то говорить?
— Если карточку не отменят...
— Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая — да, но не красная.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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