Александр Соболев: «Хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за свое удаление в первом тайме матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

— Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что больше матчей дисквалификации дадут?

— А почему мне должны дать? Кинул перчатки — просто было жарко.

— Что думаешь об акции болельщиков?

— Как написал наш клуб: «Наши болельщики — это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать.

— «Спартак» будет обращаться в ЭСК...

— Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никому конкретно. Мешкову не собираюсь ничего говорить. Если удалил, то есть смысл что-то говорить?

— Если карточку не отменят...

— Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая — да, но не красная.