Мостовой считает, что в матче «Спартака» с «Локомотивом» будет ничья
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и московским «Локомотивом»
«Матч очень интересный с точки зрения турнирного расклада. Обе команды могут приблизиться к «Зениту», если он где-то оступится. Все бывает. «Спартак» и «Локомотив» сейчас в хорошем состоянии, обе команды набирают очки. Мне кажется, что футбол будет открытый и будут голы. Фаворита не вижу. У тех и у других есть плюсы и минусы. Как мне кажется, в матче будет результативная ничья 2:2», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой также считает, что серия побед у «Локомотива» дает уверенность, но она в любой момент может прерваться. Все команды наигрывают серии, а потом эти серии и обрываются.
Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет завтра, 11 апреля, на «РЖД-Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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