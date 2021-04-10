Геркус атакует Кикнадзе: «А где, простите, Зе Луиш? И сколько он забил?»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус подверг критике трансферы бывшего руководителя железнодорожников Василия Кикнадзе.
— Жемалетдинов нужен «Локомотиву»?
— Сложно сказать. Я так понимаю, у него летом заканчивается контракт. Он и раньше был неплохой игрок, а сейчас прибавил. Не хочется выглядеть циником, но футболисты частенько преображаются перед заключением нового соглашения с клубом. А нужен он или нет? Должны оценивать руководители и тренеры. Все зависит от условий. За разумные деньги это очень приличный игрок.
— Если верить информации в СМИ, «Локомотив» не готов повторять зарплату Рифату и намерен снизить ее чуть ли не в два раза. Что это — режим экономии?
— Мне опять же тяжело судить. Про режим экономии мы часто слышали от Кикнадзе. Он постоянно его включал, но при этом тратились серьезные деньги на трансферы. Иногда на довольно бессмысленные приобретения.
— Вы про Райковича?
— Не только. Жалолиддинов — прекрасный пример. Джорджевич. Или Лысцов. Ну что это за трансфер? Объясните мне, пожалуйста. Много странных решений. А Зе Луиш?
— С ним тоже не попали?
— А он, простите, сейчас где?
— Восстанавливается после травмы, набирает форму.
— А сколько он забил?
— Один гол и сделал две результативные передачи.
— Ну вот вам и ответ. Вспомните, сколько стоил его трансфер. 4-5 миллионов. И какая отдача за сезон? По мне — это бессмысленная трата денег. В теории Зе Луиш, наверное, хороший нападающий. Но мы же видим, какую пользу он принес. Вот вам и режим экономии...
(Виталий Айрапетов)
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