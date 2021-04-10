Геркус рассказал, при каких условиях Тедеско останется в «Спартаке»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о том, продлит ли тренер Доменико Тедеско контракт со «Спартаком».
— Вопрос про «Спартак». Что бы вы сделали на месте руководства клуба для сохранения Тедеско?
— Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться.
— Как? «Убили» бы его деньгами?
— Да тут же не про деньги разговор. Ну вы о чем?
— А про что?
— Про понятный курс клуба, про четкость. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в «Спартаке». Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Ну нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе.
— Что вы имеете в виду?
— «Спартак» славен какой-то непоследовательностью, неопределенностью. И последние истории со «сливом» финансовых данных в интернет все это лишний раз подтверждают. Ну как они такое допустили? Это же ужасно. И ладно это был бы один случай. Там постоянно что-то происходит. Агенты, еще что-то...
— То есть, Тедеско нужно почувствовать себя самостоятельным в принятии решений?
— Ключевое слово здесь — понятность. Доменико должен знать, что будет именно так, а не иначе, что никаких колебаний влево или вправо не предвидится. Он немец, привык к порядку. Если ему объяснят, что все будет четко и так, как обговорено на берегу, то есть шанс его удержать. В любом случае ясно, что «Спартаку» выгоднее сохранить тренера, нежели искать нового.
Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил, что покинет московскую команду по окончании сезона-2020/21.
(Виталий Айрапетов)
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