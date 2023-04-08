Мостовой считает, что у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ после того, как автозаводцы обыграли «Факел» со счетом 2:0.

«Думаю, у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи, возможно, прямого вылета команда сможет избежать. «Торпедо» очень повезло, что ему подарили три очка после игры с «Пари НН». Грубо говоря, москвичи за неделю набрали шесть очков. Посмотрим, как они сыграют дальше. А дальше «Спартак», все возможно. Сегодня «Торпедо» — молодцы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала для столичной команды третьей в сезоне.