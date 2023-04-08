Агент Николсона объяснил, почему игрок пропускает матч с «Динамо»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега объяснил «СЭ», почему игрок не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«К сожалению, Шамар чувствует себя не очень. После завтрака ему стало очень плохо. Мы все надеемся, что это не что-то серьезное, и что он скоро вернется», — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет сегодня, 8 августа, на «Открытии Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.