Мостовой: «Спартак» бросил вызов «Зениту», купив Гарсию и Солари»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о зимних трансферах московского клуба.

«Спартак» бросил вызов «Зениту», купив Гарсию и Солари. Конечно, в московском клубе все правильно делают. У красно-белых есть деньги, и они покупают. Так что ждем возобновления сезона. Уверен, что команда Деяна Станковича будет бороться с петербуржцами за чемпионство в РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По данным СМИ, красно-белые заплатили за нападающего АЕКа Ливая Гарсию 20 миллионов евро, а за полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари — 12 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 2 балла.