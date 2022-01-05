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Мостовой считает, что «Краснодару» нужен иностранный тренер

11:00
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

Марко Николич. Николич может возглавить «Краснодар»

«Неожиданная новость. Не было разговоров, что Гончаренко может покинуть этот пост. С другой стороны, если взять его историю, во всех командах у него были какие-то разногласия. Наверное, в «Краснодаре» то же самое. Не стоит забывать, что в этот клуб он попал кое-как. Кто сейчас нужен «Краснодару»? Хотелось бы увидеть более-менее известного иностранца. Хорошо, что у клуба пропал лозунг, что играть должны одни русские. Играть должны сильнейшие. Поэтому можно попробовать иностранца», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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