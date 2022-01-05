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Червиченко назвал Николича хорошим специалистом для «Краснодара»

10:48
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

Марко Николич. Николич может возглавить «Краснодар»

«У «Краснодара» все не так хорошо, но и не так плохо. Думаю, что при таком обеспечении и больших затратах Галицкий хочет, чтобы команда была на верху турнирной таблицы. Лига Европы не главная его цель. Видимо, боссы клуба хотят выступать лучше. Николич? Мы его уже увидели в ЦСКА. Нужно дождаться официальных объявлений. Николич — очень хорошая кандидатура для клуба. Вполне возможно, что он им подойдет», — сказал Червиченко «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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