Червиченко назвал Николича хорошим специалистом для «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

«У «Краснодара» все не так хорошо, но и не так плохо. Думаю, что при таком обеспечении и больших затратах Галицкий хочет, чтобы команда была на верху турнирной таблицы. Лига Европы не главная его цель. Видимо, боссы клуба хотят выступать лучше. Николич? Мы его уже увидели в ЦСКА. Нужно дождаться официальных объявлений. Николич — очень хорошая кандидатура для клуба. Вполне возможно, что он им подойдет», — сказал Червиченко «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.