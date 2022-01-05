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Николич может возглавить «Краснодар»

09:56
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», новым главным тренером «Краснодара» может стать Марко Николич. Сербский 42-летний специалист считается главным кандидатом на освободишееся место.

Ранее Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.

Утром 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также «Быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

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