Николич может возглавить «Краснодар»

По данным «СЭ», новым главным тренером «Краснодара» может стать Марко Николич. Сербский 42-летний специалист считается главным кандидатом на освободишееся место.

Ранее Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.

Утром 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также «Быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.