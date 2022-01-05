Николич может возглавить «Краснодар»
09:56
По данным «СЭ», новым главным тренером «Краснодара» может стать Марко Николич. Сербский 42-летний специалист считается главным кандидатом на освободишееся место.
Ранее Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.
Утром 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также «Быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю