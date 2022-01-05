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Акинфеев начал подготовку к зимним сборам

11:10
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Вратарь ЦСКА Игор Акинфеев сообщил, что начал подготовку к зимним сборам. 35-летний голкипер выложил фото из тренажерного зала.

«Время оливье прошло, пора готовиться к сборам», — написал Акинфеев в Instagram.

Отпуск ЦСКА продлится до 10 января. Зимние сборы, как обычно, пройдут в испанском Кампоаморе.

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Роман Шишов все материалы автора

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