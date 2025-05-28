Мостовой о Карпине: «Если он планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с «Ростовом» после этого — ни к чему хорошему это не привело. Если Карпин планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет? Совмещения не должно быть», — сказал Мостовой «СЭ».

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро.

Кроме того, 56-летний специалист должен продолжить работу в РФС в качестве главного тренера сборной.