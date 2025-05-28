Тюкавин о новом контракте с «Динамо»: «Моя мечта — трофеи»

Фовард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал подписание нового контракта с бело-голубыми. Нападающий подписал соглашение, рассчитанное до 2030 года.

«В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы. Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом, болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», — приводит слова Тюкавина клубная пресс-служба.

В матче 19-го тура чемпионата России против «Ростова», который завершился со счетом 1:1, Тюкавин получил травму. У игрока диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, после чего ему была проведена операция. В сезоне-2024/25 Тюкавин принял участие в 22 матчах, забив восемь голов и сделав три голевые передачи.