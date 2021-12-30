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Мостовой рассказал, сколько мандаринов способен поймать Акинфеев в новогоднюю ночь

09:35
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в юмористическом опросе ответил на вопрос о том, сколько мандаринов способен поймать вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в новогоднюю ночь.

«Три штуки, — приводит слова Мостового RT. — Больше вряд ли получится удерживать в руках».

В нынешнем сезоне 35-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ, пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/944433-mostovoi-mandariny-akinfeev

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Карен Саркисян все материалы автора

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