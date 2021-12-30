Мостовой рассказал, сколько мандаринов способен поймать Акинфеев в новогоднюю ночь
09:35
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в юмористическом опросе ответил на вопрос о том, сколько мандаринов способен поймать вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в новогоднюю ночь.
«Три штуки, — приводит слова Мостового RT. — Больше вряд ли получится удерживать в руках».
В нынешнем сезоне 35-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ, пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/944433-mostovoi-mandariny-akinfeev
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