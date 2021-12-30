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«Локомотив» выпустил «Новогоднюю сказку о трех богатырях»

11:04
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«Локомотив» представил новогодний ролик под названием «Новогодняя сказка о трех богатырях».

В главной роли выступили игроки команды, которые по сюжету встречаются в битве с трехголовым Змеем Горынычем, который символизирует другие команды. Схватка между ними обрывается, а победитель будет известен в следующем году.

«Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам исполнения самых заветных желаний. Пусть наша общая мечта согревает ваши сердца!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Локомотив» занимаеи шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков.

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Роман Шишов все материалы автора

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