«Локомотив» выпустил «Новогоднюю сказку о трех богатырях»
11:04
«Локомотив» представил новогодний ролик под названием «Новогодняя сказка о трех богатырях».
В главной роли выступили игроки команды, которые по сюжету встречаются в битве с трехголовым Змеем Горынычем, который символизирует другие команды. Схватка между ними обрывается, а победитель будет известен в следующем году.
«Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам исполнения самых заветных желаний. Пусть наша общая мечта согревает ваши сердца!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, «Локомотив» занимаеи шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю