Непомнящий назвал Бузову главной Снегурочкой российского футбола

Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего вопроса рассказал, кого бы назвал главной Снегурочкой российского футбола.

«Кто главная Снегурочка? Ольга Бузова в интервью с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020. В тот момент она оказала значительное влияние на популяризацию футбола в стране (смеется)», — сказал Непомнящий RT.

Бузова довольно часто комментирует события, происходящие в российском спорте, и в частности в футболе.

Недавно на церемонии вручения премии канала FashionTV она в грубой форме обратилась к своему бывшему мужу, экс-полузащитнику «Локомотива» и «Рубина» Дмитрию Тарасову.