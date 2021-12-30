Непомнящий назвал Бузову главной Снегурочкой российского футбола
09:24
Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего вопроса рассказал, кого бы назвал главной Снегурочкой российского футбола.
«Кто главная Снегурочка? Ольга Бузова в интервью с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020. В тот момент она оказала значительное влияние на популяризацию футбола в стране (смеется)», — сказал Непомнящий RT.
Бузова довольно часто комментирует события, происходящие в российском спорте, и в частности в футболе.
Недавно на церемонии вручения премии канала FashionTV она в грубой форме обратилась к своему бывшему мужу, экс-полузащитнику «Локомотива» и «Рубина» Дмитрию Тарасову.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/944437-nepomnyaschii-buzova-snegurochka-futbol
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