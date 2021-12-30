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Непомнящий назвал Бузову главной Снегурочкой российского футбола

09:24

Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего вопроса рассказал, кого бы назвал главной Снегурочкой российского футбола.

«Кто главная Снегурочка? Ольга Бузова в интервью с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020. В тот момент она оказала значительное влияние на популяризацию футбола в стране (смеется)», — сказал Непомнящий RT.

Бузова довольно часто комментирует события, происходящие в российском спорте, и в частности в футболе.

Недавно на церемонии вручения премии канала FashionTV она в грубой форме обратилась к своему бывшему мужу, экс-полузащитнику «Локомотива» и «Рубина» Дмитрию Тарасову.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/944437-nepomnyaschii-buzova-snegurochka-futbol

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Роман Шишов все материалы автора

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