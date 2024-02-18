Мостовой: «Я себя гораздо легче почувствовал после первого сбора»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, в каком состоянии подошел к последнему сбору команды.

«Я себя гораздо легче почувствовал после первого сбора. На первом сборе ничего не получалось, было постоянное чувство усталости, координация не та. А в начале второго сбора тонус появился, силы, а сейчас еще легче стало. Но у меня так всегда: первый сбор вкатывающий, тяжелый, а потом все легче, легче и легче, к сезону подхожу в хорошей форме», — приводит пресс-служба клуба слова Мостового.

В текущем сезоне Мостовой провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей в чемпионате России, отметившись 2 голами.

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после весенней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против «Спартака».