Мостовой: «Семак сказал, что на данный момент я нужен «Зениту»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» о несостоявшемся уходе в «Локомотив».
— Этим летом ты мало играл и мог уйти из «Зенита». Расскажи.
— Да, мог уйти. Все началось со старта сезона, игра с «Химками», вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжелое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на Евро-2020 поехать, а тут по пять минут выхожу.
Появился вариант с «Локомотивом», пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком. — Прим. «СЭ») раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаешься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится... Думаю, это был правильный выбор — остаться.
— Какие-то еще варианты были с уходом?
— Просто я воспитанник «Локомотива». Когда в «Сочи» у меня аренда закончилась, помню, «Локо» тоже выходило на связь, но мне сказали — ты в «Зенит» возвращаешься, и все. Хотя я понимал, что мне лучше перейти в «Локомотив», потому что там буду больше играть. Понимал, что мне еще год нужен, но Сергей Богданович сказал: «Сейчас ты мне нужен тут, остаешься в «Зените».
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7