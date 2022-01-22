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Сегодня, 12:15

Мостовой: «Семак сказал, что на данный момент я нужен «Зениту»

Андрей Мостовой рассказал, что Семак был против его ухода в другую команду
Севастиан Терлецкий
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Екатерина Звенигородская
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» о несостоявшемся уходе в «Локомотив».

— Этим летом ты мало играл и мог уйти из «Зенита». Расскажи.

— Да, мог уйти. Все началось со старта сезона, игра с «Химками», вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжелое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на Евро-2020 поехать, а тут по пять минут выхожу.

Появился вариант с «Локомотивом», пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком. — Прим. «СЭ») раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаешься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится... Думаю, это был правильный выбор — остаться.

— Какие-то еще варианты были с уходом?

— Просто я воспитанник «Локомотива». Когда в «Сочи» у меня аренда закончилась, помню, «Локо» тоже выходило на связь, но мне сказали — ты в «Зенит» возвращаешься, и все. Хотя я понимал, что мне лучше перейти в «Локомотив», потому что там буду больше играть. Понимал, что мне еще год нужен, но Сергей Богданович сказал: «Сейчас ты мне нужен тут, остаешься в «Зените».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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