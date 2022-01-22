Мостовой: «Семак сказал, что на данный момент я нужен «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» о несостоявшемся уходе в «Локомотив».

— Этим летом ты мало играл и мог уйти из «Зенита». Расскажи.

— Да, мог уйти. Все началось со старта сезона, игра с «Химками», вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжелое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на Евро-2020 поехать, а тут по пять минут выхожу.

Появился вариант с «Локомотивом», пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком. — Прим. «СЭ») раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаешься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится... Думаю, это был правильный выбор — остаться.

— Какие-то еще варианты были с уходом?

— Просто я воспитанник «Локомотива». Когда в «Сочи» у меня аренда закончилась, помню, «Локо» тоже выходило на связь, но мне сказали — ты в «Зенит» возвращаешься, и все. Хотя я понимал, что мне лучше перейти в «Локомотив», потому что там буду больше играть. Понимал, что мне еще год нужен, но Сергей Богданович сказал: «Сейчас ты мне нужен тут, остаешься в «Зените».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.

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