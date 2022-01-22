Карпин прокомментировал назначение Фарке на пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

— По поводу Фарке. Был широкая дискуссия, что тренд на иностранцев — это пощечина российской тренерской школе.

— Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом все вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это все меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров.

— Тренды приходят и уходят?

— Мода. Больше мода.

— Как прошла встреча с «Краснодаром»? С кем успели пообщаться лично?

— Так же, как и со всеми. Поговорили, познакомился с главным тренером.

— Какое у вас впечатление от него? Интервью он пока не давал

— Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет.

Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» 13 января. Он сменил Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с апреля 2021 года.