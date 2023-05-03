Мостовой — о тренерской лицензии: «Нет уверенности, что при ее получении я буду быстро трудоустроен»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал корреспонденту «СЭ» о подробностях получения тренерской лицензии.

«Подали документы на получение лицензии. Надеюсь, получу когда-нибудь... Нет средств? Кто-то привирал. Стараются вылезать на негативе. Я много лет жил и играл. Их не столько, сколько сейчас у многих. Какова моя цель? Никакой цели нет. Я прекрасно понимаю, сколько есть людей с этими бумагами, лицензиями. Но они нигде не работают. Конечно, нет уверенности, что при получении лицензии я буду быстро трудоустроен. Этой уверенности, думаю, у многих нет», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Ранее он также играл за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбур».