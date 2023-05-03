Чанов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто является главным фаворитом в борьбе за второе место.

«Фаворит в борьбе за второе место — ЦСКА. Я болею за этот клуб, и мне бы хотелось, чтобы серебряные медали достались армейцам. Никто не знает, как все сложится в оставшихся турах. Любой команде из трех по силам занять это почетное место. Кто главный конкурент ЦСКА? Я бы поставил на «Ростов». У этой команды хороший тренерский штаб. «Ростов» будет более мотивирован», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

После 25 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На третьем — «Спартак» (49 очков) и опережает ЦСКА на одно очко. Лидирует — «Зенит» (61 очко).