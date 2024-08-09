«Пари НН» одержал вторую победу подряд, обыграв в домашнем матче «Химки»

«Пари НН» одержал победу над «Химками» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Огнен Ожегович.

Нижегородцы одержали вторую победу подряд и впервые в сезоне-2024/25 выиграли на своем поле. В прошлом туре команда Саши Илича оказалась сильнее махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Пари НН» поднялся на шестое место в таблице чемпионата России с шестью очками. «Химки» опустились на седьмую строчку, у подмосковной команды четыре очка.

В следующем матче «Пари НН» встретится на выезде с ЦСКА 14 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.