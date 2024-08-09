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Сегодня, 20:26

«Пари НН» одержал вторую победу подряд, обыграв в домашнем матче «Химки»

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Фото ФК «Химки»

«Пари НН» одержал победу над «Химками» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Огнен Ожегович.

Нижегородцы одержали вторую победу подряд и впервые в сезоне-2024/25 выиграли на своем поле. В прошлом туре команда Саши Илича оказалась сильнее махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Пари НН» поднялся на шестое место в таблице чемпионата России с шестью очками. «Химки» опустились на седьмую строчку, у подмосковной команды четыре очка.

В следующем матче «Пари НН» встретится на выезде с ЦСКА 14 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
16
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
8
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
9
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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 3
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Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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Факел

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