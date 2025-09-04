Мостовой не верит, что «Балтика» закончит сезон в топ-5 таблицы РПЛ: «Встанет на свое место»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился «СЭ» мнением о результатах «Балтики» на старте сезона-2025/26.

После 7 туров чемпионата России команда из Калининграда занимает третье место в турнирной таблице с 15 очками.

«Как я и говорил, после пятого тура мы будем видеть таблицу, которая близка к окончательной. За исключением «Балтики». Она встанет на свое место однозначно. В лидерах она не останется. Думаю, завершит за пределами первой пятерки. В десятке они, конечно, будут», — сказал Мостовой «СЭ».

В 8-м туре РПЛ «Балтика» примет на своем поле «Зенит». Матч пройдет в воскресенье, 14 сентября.