В махачкалинском «Динамо» заявили, что согласовали с «Краснодаром» трансфер Пальцева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил о согласовании с «Краснодаром» трансфера защитника Валентина Пальцева.

«Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы. Валентин — один из ведущих футболистов нашего клуба. Для нас его уход — существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было», — цитирует Гаджиева пресс-служба клуба.

По словам Гаджиева, ранее «Динамо» не отпустило футболиста в «Спартак» из-за большого количества травмированных игроков.

«Однако в этой ситуации нужно учитывать и интересы самого Валентина — он переходит в клуб, который претендует на чемпионство, на гораздо более выгодный контракт», — добавил Гаджиев.

Пальцев играет за махачкалинский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.