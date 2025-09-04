Мостовой: «Трансфер Угальде был бы не в стиле ЦСКА»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

По информации «СЭ», армейцы рассматривали возможность трансфера 23-летнего костариканца, но сам футболист не настроен уходить из «Спартака» в другой российский клуб из-за отсутствия еврокубков.

«Не вижу смысла «Спартаку» продавать Угальде своему конкуренту. Тем более вряд ли ЦСКА был бы готов потратить 20 миллионов евро. Армейцы показали, что они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Этот трансфер был бы не в их стиле», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт «Спартака» с Угальде рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25, забив 17 голов.