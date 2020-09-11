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«Москва красно-синяя!» ЦСКА показал видеопревью к дерби со «Спартаком»

18:24
Граффити армейцев перед дерби со «Спартаком». Фото Youtube-канал ЦСКА
Граффити армейцев перед дерби со «Спартаком». Фото Youtube-канал ЦСКА
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Официальный Twitter ЦСКА опубликовал видеосюжет перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На видео новички армейцев — Адольфо Гайч, Чидера Эджуке, Бруно Фукс и Бактиер Зайнутдинов сделали граффити с надписью: «Москва красно-синяя!» После того, как игроки выполнили рисунок, в кадре появился главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и сказал: «Молодцы! А теперь марш на тренировку. Готовимся к бою!»

ЦСКА с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — первая строчка и 14 баллов.

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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