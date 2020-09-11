«Москва красно-синяя!» ЦСКА показал видеопревью к дерби со «Спартаком»

Официальный Twitter ЦСКА опубликовал видеосюжет перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На видео новички армейцев — Адольфо Гайч, Чидера Эджуке, Бруно Фукс и Бактиер Зайнутдинов сделали граффити с надписью: «Москва красно-синяя!» После того, как игроки выполнили рисунок, в кадре появился главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и сказал: «Молодцы! А теперь марш на тренировку. Готовимся к бою!»

ЦСКА с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — первая строчка и 14 баллов.