«Москва красно-синяя!» ЦСКА показал видеопревью к дерби со «Спартаком»
18:24
Официальный Twitter ЦСКА опубликовал видеосюжет перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
На видео новички армейцев — Адольфо Гайч, Чидера Эджуке, Бруно Фукс и Бактиер Зайнутдинов сделали граффити с надписью: «Москва красно-синяя!» После того, как игроки выполнили рисунок, в кадре появился главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и сказал: «Молодцы! А теперь марш на тренировку. Готовимся к бою!»
ЦСКА с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — первая строчка и 14 баллов.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи