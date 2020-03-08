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Москалев два раза прибегал к помощи ВАР по ходу первого тайма матча «Рубин» — «Крылья»

15:00
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Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» Владимир Москалев по ходу первого тайма дважды прибегал к помощи системы ВАР.

В первом случае возник спорный эпизод в штрафной казанцев. Защитник «Рубина» Паблу Сантос, прерывая передачу, сыграл рукой. Однако судья выяснил, что по ходу атаки игрок самарцев, выполнявший прострел в штрафную игрок, оказался в офсайде.

Во втором эпизоде вновь в центре внимания оказался Паблу Сантос. Бразилец забил гол после подачи со штрафного. Москалев снова долго просматривал эпизод и зафиксировал нарушение правил, после чего отменил взятие ворот.

Отметим, что в первом случае арбитр получил подсказку по радиосвязи. Во втором эпизоде он сам отправился смотреть повтор, но монитор, который был подготовлен специально для арбитра, не работал.

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Офсайд
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