Мирзов ответил на вопрос о своем будущем в «Химках»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в подмосковном клубе. Его контракт с химчанами истекает в конце текущего сезона.

«Веду ли я переговоры с «Химками» о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться премьер-лиге. А потом будем обо всем разговаривать», — сказал Мирзов «СЭ».

В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.

«Химки» после 24 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.