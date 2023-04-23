Гладилин: «Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о шансах «Динамо» на бронзу в чемпионате России.

«Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров. Даже близко нет. Это бесполезно, они не смогут конкурировать с другими командами, стоящими выше. Им бы свое место сохранить, там «Краснодар» может «Динамо» с их позиции потеснить», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

«Динамо» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков за 24 тура. ЦСКА опережает бело-голубых на 5 очков, имея один матч в запасе.

Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 очками. Второе место занимает «Ростов», имея в своем активе 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 45 очками.