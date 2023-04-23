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Гладилин: «У «Динамо» нет шансов зацепиться за тройку лидеров»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре «Динамо» после поражения в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров. Даже близко нет. Это бесполезно, они не смогут конкурировать с другими командами, стоящими выше. Им бы свое место сохранить, там «Краснодар» может «Динамо» с их позиции потеснить», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

?После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/22/20272051.shtml
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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