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Мирзов о поражении «Спартака» в первом матче сезона: «Пропустили две нелепых атаки»

20:40
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал результат товарищеского матча против «Нефтчи» (1:2).

«Для меня схема 4-2-3-1 не новая. Я всю жизнь играл в ней. Понятно, что есть какие-то новые требования от тренера. Все слушаем, все понимаем и делаем, что можем. Для меня эта схема удобна.

Мы знаем, что делать впереди. Просто пропустили две нелепых атаки. Где-то рикошет, где-то недоглядели. А так и моменты у нас были. Не повезло. Но мы контролировали всю игру. Тем более, играем под нагрузками. Конечно, хотелось выиграть. Ждем следующие игры.

Насколько тяжело играть под такими нагрузками, да еще и в такую погоду? Понятно, что жарко. Сбор такой, что надо нагружаться, набирать физику. Вот и играем под нагрузками. Какие нагрузки, можете у Владимира спросить.

Месяц отдохнули. Сейчас надо работать и подходить к чемпионату в лучшей форме.

Какие требования нового тренера я бы выделил? Потерялись — сразу прессингуем, накрываем там. Держим мяч, не боимся играть. Это главное. Тренер раскрепощает нас. Это многого стоит", — сказал Мирзов «СЭ».

Красно-белые провели первую игру под руководством нового главного тренера Руя Витории. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.

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