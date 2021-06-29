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«Динамо» приобрело грузинского полузащитника за 1,5 миллиона евро

21:51
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По данным «СЭ», «Динамо» приобрело у тбилисских одноклубников футболиста Луку Гагнидзе за 1,5 миллиона евро.

Ранее о заключении пятилетнего соглашения с 18-летним полузащитником сообщил «Чемпионат». Возможно, бело-голубые отдадут до зимы новичка в аренду для получения им игровой практики.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Грузии и забил один мяч при трех голевых передачах.

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Константин Алексеев все материалы автора

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