«Динамо» приобрело грузинского полузащитника за 1,5 миллиона евро
21:51
По данным «СЭ», «Динамо» приобрело у тбилисских одноклубников футболиста Луку Гагнидзе за 1,5 миллиона евро.
Ранее о заключении пятилетнего соглашения с 18-летним полузащитником сообщил «Чемпионат». Возможно, бело-голубые отдадут до зимы новичка в аренду для получения им игровой практики.
В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Грузии и забил один мяч при трех голевых передачах.
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