Миодраг Божович: «Всегда был за ВАР. Пенальти был чистый, но не знаю, почему было удаление»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1). В середине первого тайма в ворота самарцев был назначен пенальти, а после консультации с ВАР красную карточку получил Срджан Мияйлович. Голкипер «Крыльев» Евгений Фролов, проводивший дебютный матч за клуб, отразил 11-метровый удар.

— Неудачная игра для нас, потому что очень быстро получили удаление, где-то 70 минут играли в меньшинстве, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Божовича. — Забили, были моменты, могли забить еще. Наверняка было бы легче, если бы было 2:0, были моменты у Радонича, мог забить головой и ногой. Сказалась усталость, потеря концентрации. Думаю, что сегодня мы заслужили большего. Нету игрока которого я могу упрекнуть, это футбол.

— Новички достаточно хорошо себя проявили: вратарь отбил пенальти, Попович забил гол. Насколько готова команда в этом сочетании? Что у нас с крайними защитниками? Комбарова нет, Полуяхтова нет, Анюков удален. Кто с «Рубином» будет играть?

— Анюков возвращается после удаления. Полуяхтов и Комбаров травмированы. У Полуяхтова ничего серьезного, я думаю пропустит где-то 2 недели. Что касается Комбарова, думаю он побыстрее восстановится. Фролов отлично сыграл. Попович забил, неплохо играл. Могу сказать, что я доволен как новички сыграли.

— По сегодняшней игре, как скажите, ВАР больше плюс или минус? Мешал он сегодня или помогал?

— Честно говоря, всегда был за ВАР, пенальти был чистый, но я не знаю почему было удаление. Оно сломало игру, но могу сказать, что нам не фартит.