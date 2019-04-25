Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Урала" в матче 25-го тура чемпионата России (0:1). Специалист остался недоволен работой арбитра встречи Алексея Матюнина.

– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Божовича. - Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения.