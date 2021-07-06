Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Минспорта не будет вмешиваться в дискуссию по лимиту на легионеров в российском футболе

12:40
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Министерство спорта не будет требовать ужесточения лимита на легионеров от РФС или РПЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным. В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран. Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», — приводит РБК слова собеседника, знакомого с ситуацией.

В данный момент лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ присутствует в формате «8 легионеров + 17 россиян в заявке». 2 июня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопрос о лимите на легионеров и потолке зарплат в российских клубах.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60e3f7e89a79477ce3748380?ruid=uUjlA2C8aC5A7v0iAzvSAg==

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч полуфинала Евро-2020
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд