Минспорта не будет вмешиваться в дискуссию по лимиту на легионеров в российском футболе

Министерство спорта не будет требовать ужесточения лимита на легионеров от РФС или РПЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным. В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран. Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», — приводит РБК слова собеседника, знакомого с ситуацией.

В данный момент лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ присутствует в формате «8 легионеров + 17 россиян в заявке». 2 июня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопрос о лимите на легионеров и потолке зарплат в российских клубах.