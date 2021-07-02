Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопросы о лимите на легионеров и потолке зарплат в российских командах

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопросы о лимите на легионеров и потолке зарплат в различных видах спорта.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал результаты российских сборных на международных соревнованиях в 2021-м неудовлетворительными и не соответствующими объему государственных вложений в спорт.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

Во многих видах спорта чемпионаты России проводятся профессиональными лигами с участием легионеров. Так в российской премьер-лиге по футболу в прошедшем спортивном сезоне выступили 157 иностранных игроков, в Континентальной хоккейной лиге в составе российских клубов — 95 иностранных игроков.

(Пресс-служба вице-премьера РФ)