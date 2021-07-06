Экс-полузащитник «Милана» объяснил, почему не перешел в «Сочи»

Экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель объяснил, почему летом-2020 не состоялся его переход в «Сочи».

— С «Сочи» разговаривал в прошлом году — с руководством и тренером, — приводит слова Меркеля «Матч ТВ». — Но у меня истек срок действия казахстанского паспорта. Не обратили на это внимания — ни я, ни кто-то из федерации, допустили ошибку. Теперь, надеюсь, снова сделаем паспорт. Рассчитываю играть за сборную Казахстана, — признался Меркель.

— Из-за этого не перешли в «Сочи»? Потому что считались бы легионером?

— Да, это одна из причин.

— Контракт был уже на руках?

— Контакт был, мы разговаривали, но важно было иметь паспорт. Когда они мне позвонили, я хорошо поговорил с руководством, мне понравился проект. Было неважно — новый это клуб или старый, меня в нем хотел видеть тренер.

— Какое впечатление сложилось от общения с тренером?

— Он звонил два раза, и я понял, что он хочет видеть меня в коллективе. Жаль, что этого не случилось — в итоге «Сочи» провел неплохой сезон.

В Саудовской Аравии Меркель провел 27 матчей в местной премьер-лиге, забив один гол. Также на его счету четыре встречи в Кубке Короля.