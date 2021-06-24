Кержаков считает, что матч с «Рубином» был хорошим опытом для «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча с «Рубином» (1:2).

«Неплохой матч получился. Сегодня были в игре моменты, которые мы пытаемся прививать команде, но времени прошло еще совсем мало. Есть какое-то понимание, видно, что ребята нас слышат. Мы получили объемную информацию о футболистах в этой игре. Огромное спасибо «Рубину» за то, что казанцы согласились сыграть с нами два матча. Для «Нижнего Новгорода» это хороший опыт. Многие ребята еще никогда не играли против команд премьер-лиги.

Я пока всего неделю работаю с командой. Не так много у нас футболистов сейчас. Знакомились с ними через матч, смотрели, как ребята действовали во время игры. Они молодцы. В тяжелых погодных условиях выдержали нагрузки. Будем работать дальше", — цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

В составе казанского клуба дубль оформил Кирилл Косарев, у гостей отличился Артем Галаджан.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» 17 июня.