Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в чемпионате России.

— Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая — он не будет меняться?

— Прошлый сезон мы провели при новом лимите, — сказал Дюков. — Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение. Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.