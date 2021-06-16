Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в РПЛ
12:02
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в чемпионате России.
— Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая — он не будет меняться?
— Прошлый сезон мы провели при новом лимите, — сказал Дюков. — Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение. Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.
С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.
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