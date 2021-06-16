Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в РПЛ

12:02
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для изменения лимита на легионеров в чемпионате России.

— Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая — он не будет меняться?

— Прошлый сезон мы провели при новом лимите, — сказал Дюков. — Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение. Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Каким птицам соответствуют знаки зодиака
Момент наезда автобуса на девочку на самокате в Химках попал на видео
Трое злоумышленников изнасиловали мужчину бутылкой из-под пива

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы