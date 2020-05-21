Министр спорта Олег Матыцин сделал заявление о возобновлении РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с заявлением о возобновлении сезона чемпионата России по футболу.

15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности. Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

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